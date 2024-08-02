Хачанов и Перрикар не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Вашингтоне

Сегодня, 08:23
Российский теннисист Карен Хачанов и француз Джованни Мпетши Перрикар проиграли в четвертьфинале парного турнира в Вашингтоне.
В матче за выход в полуфинал они уступили бразильцам Рафаэлю Матосу и Марселу Мело — 4:6, 6:7 (3:7). Спортсмены провели на корте 1 час 12 минут.
В 1/2 финала Матос и Мело сыграют с Садио Думбия и Юго Нис (Франция/Монако).
Вашингтон (США)
Турнир ATP Mubadala Citi DC Open
Призовой фонд 2 100 230 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Рафаэл Матос/Марселу Мело (Бразилия, 8) — Карен Хачанов/Джованни Мпетши Перрикар (Россия/Франция) — 6:4, 7:6 (7:3)