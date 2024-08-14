Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 21:48

Хачанов и Рублев не смогли выйти во второй круг парного турнира в Цинциннати

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев в первом круге парного турнира в Цинциннати уступили хорвату Ивану Додигу и британцу Джейми Маррею.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:7 (4:7). На счету россиян 2 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

Во втором круге Додиг и Маррей встретятся с победителями матча Симоне Болелли/Андреа Вавассори (Италия) — Остин Крайчек/Жан-Жюльен Рожер (США/Нидерланды).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Иван Додиг/Джейми Маррей (Хорватия/Великобритания) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:3, 7:6 (7:4)

Андрей Рублев
Карен Хачанов
1
0
Читайте также
Названы лучшие свободные агенты НХЛ
Итальянка Петрилло станет первым трансгендером в истории Паралимпиады
Алаудинов заявил о плане ВСУ захватить Курскую АЭС к 11 августа
Маркиньос жадничал, Мартинс зарабатывал право остаться в команде, а Зорин оказался круче Барко
Гладков сообщил о введении режима ЧС на территории Белгородской области
Напавший на Курскую область командир ВСУ учился в Одессе
Популярное видео
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даниил Медведев — Иржи Лехечка: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Цинциннати