Хачанов и Рублев не смогли выйти во второй круг парного турнира в Монреале

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев в первом круге турнира в Монреале уступили британцу Ллойду Гласспулу и хорвату Николе Мектичу.

Встреча продолжалась один час ровно и завершилась со счетом 3:6, 4:6. На счету россиян 4 эйса, 4 двойные ошибки и реализованный брейк-пойнт.

Во втором круге Гласспул и Мектич встретятся с американцем Радживом Рамом и британцем Джо Солсбери.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Ллойд Гласспул/Никола Мектич (Великобритания/Хорватия, 15) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:3, 6:4