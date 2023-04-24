Хачанов и Рублев потеряли позиции в чемпионской гонке ATP

Сегодня, 08:38
Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов потеряли позиции в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.
Ранее прошел турнир в Баня-Луке, где Рублев дошел до финала, но проиграл сербу Душану Лайовичу. Россиянин опустился с пятой на шестое место. Хачанов на турнире в Барселоне проиграл британцу Даниэлу Эвансу в третьем круге и опустился восьмой на девятую позицию.
Лидирует в чемпионской гонке россиянин Даниил Медведев.
Чемпионская гонка ATP:
1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 3210 очков;
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 2565;
3 (4). Карлос Алькарас (Испания) — 2410;
4 (3). Янник Синнер (Италия) — 2185;
5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 2050;
6 (5). Андрей Рублев (Россия) — 2035;
7 (7). Тейлор Фриц (США) — 1725;
8 (11). Хольгер Руне (Дания) — 1480;
9 (8). Карен Хачанов (Россия) — 1350;
10 (10). Кэмерон Норри (Великобритания) — 1310...
62 (62). Александр Шевченко (Россия) — 330...
88 (88). Павел Котов (Россия) — 269.