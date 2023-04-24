Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 08:38

Хачанов и Рублев потеряли позиции в чемпионской гонке ATP

Виктория Кравченко
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов потеряли позиции в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.

Ранее прошел турнир в Баня-Луке, где Рублев дошел до финала, но проиграл сербу Душану Лайовичу. Россиянин опустился с пятой на шестое место. Хачанов на турнире в Барселоне проиграл британцу Даниэлу Эвансу в третьем круге и опустился восьмой на девятую позицию.

Лидирует в чемпионской гонке россиянин Даниил Медведев.

Чемпионская гонка ATP:

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 3210 очков;

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 2565;

3 (4). Карлос Алькарас (Испания) — 2410;

4 (3). Янник Синнер (Италия) — 2185;

5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 2050;

6 (5). Андрей Рублев (Россия) — 2035;

7 (7). Тейлор Фриц (США) — 1725;

8 (11). Хольгер Руне (Дания) — 1480;

9 (8). Карен Хачанов (Россия) — 1350;

10 (10). Кэмерон Норри (Великобритания) — 1310...

62 (62). Александр Шевченко (Россия) — 330...

88 (88). Павел Котов (Россия) — 269.

Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
0
Читайте также
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за мировую шахматную корону
«Немедленно несите носилки! Он умрет». Кошмар канадского вратаря: кровь била ручьем на лед
Посла КНР в Париже просят объявить персоной нон грата за слова о Крыме
Посол Китая во Франции Лю Шайе признал Крым российским
ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ
FT: Зеленский опасается, что мобилизация не спасет ВСУ от провала контрнаступления
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даниил Медведев поднялся на третье место в рейтинге ATP