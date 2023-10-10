Хачанов и Рублев проиграли во втором круге турнира в Шанхае в паре

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев не смогли выйти в третий круг турнира в Шанхае. Они проиграли индийско-австралийской паре Рохан Бопанна/Мэттью Эбден — 6:4, 3:6, 8:10.

Матч длился 1 час 14 минут. На счету россиян 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 2. У соперников 6 эйсов и 2 реализованных брейка из 2.

Следующими соперниками Бопанны и Эбдена станут Марсело Аревало/Жан-Жюльен Рожер (Сальвадор/Нидерланды, 8).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия, 4) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 4:6, 6:3, 10:8