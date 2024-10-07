Хачанов и Рублев снялись с парного турнира в Шанхае

Сегодня, 05:58
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев снялись с парного турнира ATP в Шанхае (Китай).
Спортсмены отказались от участия в матче второго круга против аргентинцев Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени.
В четвертьфинале турнира Гонсалес и Мольтени встретятся с победителем матча Остин Крайчек/Раджив Рам (США, 8) — Сантьяго Гонсалес/Эдуар Роже-Васслен (Мексика/Франция).
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени (Аргентина) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 0:0 отказ 2-й пары