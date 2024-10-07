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Сегодня, 05:58

Хачанов и Рублев снялись с парного турнира в Шанхае

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев снялись с парного турнира ATP в Шанхае (Китай).

Спортсмены отказались от участия в матче второго круга против аргентинцев Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени.

В четвертьфинале турнира Гонсалес и Мольтени встретятся с победителем матча Остин Крайчек/Раджив Рам (США, 8) — Сантьяго Гонсалес/Эдуар Роже-Васслен (Мексика/Франция).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени (Аргентина) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 0:0 отказ 2-й пары

Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов

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