Хачанов и Рублев вылетели в первом круге парного турнира в Париже

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев не смогли выйти во второй круг парного мужского турнира ATP в Париже (Франция).

В первом круге Хачанов и Рублев проиграли французам Николя Маю и Эдуару Роже-Васслену в двух сетах — 4:6, 5:7.

Во втором круге Маю и Роже-Васслен встретятся с парой Тим Пюц/Майкл Винус (Германия/Новая Зеландия, 4).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Николя Маю/Эдуар Роже-Васслен (Франция) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:4, 7:5