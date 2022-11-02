Хачанов и Рублев вылетели в первом круге парного турнира в Париже

Сегодня, 19:02
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев не смогли выйти во второй круг парного мужского турнира ATP в Париже (Франция).
В первом круге Хачанов и Рублев проиграли французам Николя Маю и Эдуару Роже-Васслену в двух сетах — 4:6, 5:7.
Во втором круге Маю и Роже-Васслен встретятся с парой Тим Пюц/Майкл Винус (Германия/Новая Зеландия, 4).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 415 410 евро
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Николя Маю/Эдуар Роже-Васслен (Франция) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:4, 7:5