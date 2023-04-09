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Сегодня, 16:44

Хачанов и Рублев вышли в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло в парном разряде

Мария Гусева
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Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) в парном разряде.

В матче первого круга они обыграли Джейми Маррея из Великобритании и Майкла Винуса из Новой Зеландии — 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час и 25 минут. Хачанов и Рублев сделали 2 эйса, не допустили двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из четырех. На счету Маррея и Винуса три эйса, девять двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.

В 1/8 финала соперниками Хачанова и Рублева станут Весли Колхоф (Нидерланды) и Нил Скупски (Великобритания).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Джейми Маррей/Майкл Винус (Великобритания/Новая Зеландия) — 7:5, 6:4

Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов
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