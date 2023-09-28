Хачанов и Рублев вышли в четвертьфинал парного турнира в Пекине

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли в четвертьфинал парного турнира ATP в Пекине (Китай).

В первом круге спортсмены победили китайскую пару Чжи Сюй/Ван Аожань в двух сетах — 6:4, 7:5.

В четвертьфинале Хачанов и Рублев сыграют против австрийцев Александра Эрлера и Лукаса Мидлера.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 633 875 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Чжи Сюй/Ван Аожань (Китай, WC) — 6:4, 7:5