Хачанов и Рублев вышли в полуфинал турнира ATP в Пекине в парном разряде

Сегодня, 12:08
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев обыграли австралийцев Александра Эрлера и Лукаса Мидлера (7:5, 7:6 (7:4) в четвертьфинале парного разряда турнира в Пекине. Встреча длилась 1 час 39 минут.
В полуфинале Хачанов и Рублев сыграют с победителем матча Юго Нис/Ян Зелински (Монако/Польша) — Весли Колхоф/Нил Скупски (Нидерланды/Великобритания, 2).
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 633 875 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Александр Эрлер/Лукас Мидлер (Австрия, Q) — 7:5, 7:6 (7:4)