Хачанов и Рублев вышли в полуфинал турнира ATP в Пекине в парном разряде

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев обыграли австралийцев Александра Эрлера и Лукаса Мидлера (7:5, 7:6 (7:4) в четвертьфинале парного разряда турнира в Пекине. Встреча длилась 1 час 39 минут. В полуфинале Хачанов и Рублев сыграют с победителем матча Юго Нис/Ян Зелински (Монако/Польша) — Весли Колхоф/Нил Скупски (Нидерланды/Великобритания, 2). Пекин (Китай) Турнир ATP China Open Призовой фонд 3 633 875 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Четвертьфинал Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Александр Эрлер/Лукас Мидлер (Австрия, Q) — 7:5, 7:6 (7:4)