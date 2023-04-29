Хачанов и Рублев вышли во второй круг турнира в Мадриде в парном разряде

Российская пара Карен Хачанов и Андрей Рублев обыграли теннисистов Марселя Гранольерса и Орасио Себальоса (3:6, 6:4, 10:7) в парном разряде в первом круге турнира ATP в Мадриде. В следующем круге россияне сыграют с хорватами Николой Мектичем и Мате Павичем. Мадрид (Испания) Турнир ATP Mutua Madrid Open Призовой фонд 7 705 780 евро Открытые корты, грунт Парный разряд Первый круг Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина) — 3:6, 6:4, 10:7