Хачанов сыграет с Мпетши-Перрикаром во втором круге «мастерса» в Париже

Россиянин Карен Хачанов и француз Джованни Мпетши-Перрикар сыграют во втором круге «мастерса» в Париже в среду, 30 октября. Матч пройдет на центральном корте «Аккорхотелс Арены» и начнется в 16.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — Мпетши-Перрикар с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

28-летний Хачанов — 21-я ракетка мира. 21-летний Мпетши-Перрикар занимает 31-е место в рейтинге ATP.

Турнир серии «мастерс» в Париже стартовал 28 октября и завершится 3 ноября.

В истории очных противостояний соперники ранее не встречались.

ATP: рейтинг, турниры, новости и статьи, фото и видео