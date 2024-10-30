Сегодня, 15:00
Россиянин Карен Хачанов и француз Джованни Мпетши-Перрикар сыграют во втором круге «мастерса» в Париже в среду, 30 октября. Матч пройдет на центральном корте «Аккорхотелс Арены» и начнется в 16.00 по московскому времени.
Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — Мпетши-Перрикар с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).
28-летний Хачанов — 21-я ракетка мира. 21-летний Мпетши-Перрикар занимает 31-е место в рейтинге ATP.
Турнир серии «мастерс» в Париже стартовал 28 октября и завершится 3 ноября.
В истории очных противостояний соперники ранее не встречались.