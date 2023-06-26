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Сегодня, 09:00

Хачанов назвал малоизвестный факт о себе

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press
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Вице-чемпион Олимпиады-2022, 11-я ракетка мира Карен Хачанов в интервью «СЭ» объяснил за что больше всего благодарен своим родителям.

— У вас есть какая-то особенно русская или армянская черта?

— Я рос не напрямую в армянских традициях, но по таким восточнорусским. Это присутствует и у меня, и у моей жены. В нас заложена определенная культура уважения старших.

— Есть какой-то удивительный факт о вас, о котором мало кто знает?

— Я верующий человек, близок к религии. Никогда об этом особо не говорил.

— Могли бы вспомнить лучший совет, который дали вам родители?

— Я бы остановился не на совете, а на позиции. Они на меня никогда не давили. Поддерживали в любом начинании, давали свободу, чтобы я сам сделал выбор, чем хочу заниматься. Считаю, что это правильно. Бывает, что родители заставляют своих детей выбирать профессию. Заставляют заниматься тем же футболом, теннисом... Но если у тебя нет предрасположенности, каких-то особых качеств, то ты не сможешь пробиться в топ. Как бы этого ни хотели твои родные. Так что я благодарен своим родителям, что они воспитали меня нормальным парнем. Это уже большое дело, сказал Хачанов «СЭ».

Ранее 27-летний россиянин из-за частичного перелома кости крестца снялся с Уимблдона-2023.

Полностью интервью Карена Хачанова читайте на сайте «СЭ».

Теннис
Карен Хачанов
0
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