Хачанов не сыграет на турнире ATP-250 в Афинах

31 октября, 19:35
Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 14-е место в мировом рейтинге, не примет участия в турнире ATP-500 в Афинах. Он пройдет со 2 по 8 ноября.
Его место займет нидерландский спортсмен Ботик ван де Зандсхулп.
На этом турнире выступит Новак Джокович, пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» и первый номер посева.
В прошлом году Хачанов участвовал в финале «мастерса» в Торонто, где уступил американцу Бену Шелтону. Вместе с Андреем Рублевым он дошел до финала в парном разряде на турнирах ATP-250 в Гонконге и ATP-500 в Пекине.
hant64
Их, этих молодых корров, в СЭ уже даже не по объявлению набирают, а с окрестных помоек. И чего тут ожидать от них?
31.10.2025
А Х
"На этом турнире выступит Новак Джокович, пятикратный чемпион турниров «Большого шлема»" пьяные что ли там? И Афины - это 250, а не 500
31.10.2025
hant64
Да и правильно, Карен, пора отдыхать уже.
31.10.2025