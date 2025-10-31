Видео
31 октября, 19:35

Хачанов не сыграет на турнире ATP-250 в Афинах

Анастасия Пилипенко

Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 14-е место в мировом рейтинге, не примет участия в турнире ATP-500 в Афинах. Он пройдет со 2 по 8 ноября.

Его место займет нидерландский спортсмен Ботик ван де Зандсхулп.

На этом турнире выступит Новак Джокович, пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» и первый номер посева.

В прошлом году Хачанов участвовал в финале «мастерса» в Торонто, где уступил американцу Бену Шелтону. Вместе с Андреем Рублевым он дошел до финала в парном разряде на турнирах ATP-250 в Гонконге и ATP-500 в Пекине.

3

  • hant64

    Их, этих молодых корров, в СЭ уже даже не по объявлению набирают, а с окрестных помоек. И чего тут ожидать от них?

    31.10.2025

  • А Х

    "На этом турнире выступит Новак Джокович, пятикратный чемпион турниров «Большого шлема»" пьяные что ли там? И Афины - это 250, а не 500

    31.10.2025

  • hant64

    Да и правильно, Карен, пора отдыхать уже.

    31.10.2025

    Теннис
    Карен Хачанов
