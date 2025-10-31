Хачанов не сыграет на турнире ATP-250 в Афинах

Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 14-е место в мировом рейтинге, не примет участия в турнире ATP-500 в Афинах. Он пройдет со 2 по 8 ноября.

Его место займет нидерландский спортсмен Ботик ван де Зандсхулп.

На этом турнире выступит Новак Джокович, пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» и первый номер посева.

В прошлом году Хачанов участвовал в финале «мастерса» в Торонто, где уступил американцу Бену Шелтону. Вместе с Андреем Рублевым он дошел до финала в парном разряде на турнирах ATP-250 в Гонконге и ATP-500 в Пекине.