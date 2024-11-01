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Сегодня, 19:58

Хачанов не выступит на турнире в Метце

Алина Савинова
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Российский теннисист Карен Хачанов принял решение пропустить турнир ATP 250 в Метце, который пройдет с 3 по 9 ноября.

Также с соревнований снялся француз Джованни Мпетчи Перрикар. В основной сетке их заменят Сумит Нагал (Индия) и Юго Гастон (Франция).

В пятницу, 1 ноября, Хачанов сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым за выход в полуфинал «мастерса» в Париже. Матч начнется не раньше 22.30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что на турнир в Метце заявился россиянин Андрей Рублев.

Теннис
Карен Хачанов

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