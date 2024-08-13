Хачанов обыграл Черундоло и вышел во второй круг турнира в Цинциннати

Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге турнира в Цинциннати обыграл аргентинца Франсиско Черундоло со счетом 6:0, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 5 минут. На счету 28-летнего россиянина 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. Во втором круге Хачанов встретится с немцем Александром Зверевым. Цинциннати (США) Турнир ATP Cincinnati Open Призовой фонд 6 795 555 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Карен Хачанов (Россия) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 6:0, 6:3