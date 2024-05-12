Хачанов обыграл Черундоло на турнире в Риме

Сегодня, 16:54
Российский теннисист Карен Хачанов победил аргентинца Франсиско Черундоло в третьем круге турнира в Риме — 6:2, 6:4.
Игра продолжалась 1 час 34 минуты.
Хачанов сделал 2 эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Черундоло ни одной подачи навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованных брейк-пойнт из 3.
В следующем круге Хачанов встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Алехандро Табило (Чили, 29).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Карен Хачанов (Россия, 16) - Франсиско Черундоло (Аргентина, 20) — 6:2, 6:4