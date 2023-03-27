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Сегодня, 19:37

Хачанов обыграл Легечку и вышел в 1/8 финала турнира в Майами

Мария Гусева
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала турнира ATP в Майами (США).

В матче третьего круга он обыграл Иржи Легечку из Чехии — 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. На счету Хачанова 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. Легечка сделал 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал один брейк-пойнт.

В 1/8 финала Хачанов встретится с победителем матча Кристьян Гарин (Чили) — Стефанос Циципас (Греция).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Карен Хачанов (Россия, 14) — Иржи Легечка (Чехия) — 6:2, 6:4

Теннис
Карен Хачанов
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