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Российский теннисист Карен Хачанов и австралиец Кристофер О'Коннелл сыграют в первом круге «мастерса» в Париже во вторник, 29 октября. Начало матча — в 16.00 по московскому времени.
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28-летний Хачанов — 21-я ракетка мира. 30-летний О'Коннелл занимает 71-е место в рейтинге ATP.
Россиянин на «тысячнике» во Франции в 2023 году дошел до четвертьфинала, где проиграл греку Стефаносу Циципасу — 3:6, 4:6.
Турнир серии «мастерс» в Париже пройдет с 28 октября по 3 ноября на крытых хардовых кортах дворца спорта «Аккорхотелс Арена».