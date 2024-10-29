Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:00

Карен Хачанов — Кристофер О'Коннелл: смотреть трансляцию матча «мастерса» в Париже

Хачанов сыграет с О'Коннеллом в 1/32 финала «мастерса» в Париже 29 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карен Хачанов.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Российский теннисист Карен Хачанов и австралиец Кристофер О'Коннелл сыграют в первом круге «мастерса» в Париже во вторник, 29 октября. Начало матча — в 16.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — О'Коннелл с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

28-летний Хачанов — 21-я ракетка мира. 30-летний О'Коннелл занимает 71-е место в рейтинге ATP.

Россиянин на «тысячнике» во Франции в 2023 году дошел до четвертьфинала, где проиграл греку Стефаносу Циципасу — 3:6, 4:6.

Турнир серии «мастерс» в Париже пройдет с 28 октября по 3 ноября на крытых хардовых кортах дворца спорта «Аккорхотелс Арена».

ATP: рейтинг, турниры, новости и статьи, фото и видео

Теннис
Карен Хачанов

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Новый «Ледниковый период»: бесстрашная Аверина, модная Карнавал и Медведева ведущая
Андреева и Шнайдер могут получить по 2,5 миллиона рублей за серебро Олимпиады
Эксперт оценила возможные выдачи пенсионных накоплений в РФ единоразово
Взять на взнос: россияне смогут разом забрать до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений
Дасаев «сдал» случай с рестораном, Черчесов объяснил величие Черенкова, а актеры рассказали, чего боялись больше всего. Что произошло на премьере фильма «Федя. Народный футболист»
Следователи проведут проверку из-за угроз в адрес семьи Ильи Резника
Сегодня
Вчера
Неделя