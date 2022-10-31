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Сегодня, 16:02

Хачанов отдал всего два гейма Баэсу на старте турнира в Париже

Иван Шитик
Корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Reuters
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Россиянин Карен Хачанов успешно стартовал на теннисном турнире в Париже.

В первом круге он в двух сетах победил аргентинца — Себастьяна Баэса, отдав сопернику всего два гейма — 6:1, 6:1. Теннисисты провели на корте 58 минут.

Следующий соперник россиянина определится в паре Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) — Янник Синнер (Италия).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 6:1, 6:1

Карен Хачанов
6
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