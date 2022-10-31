Хачанов отдал всего два гейма Баэсу на старте турнира в Париже

Сегодня, 16:02
Россиянин Карен Хачанов успешно стартовал на теннисном турнире в Париже.
В первом круге он в двух сетах победил аргентинца — Себастьяна Баэса, отдав сопернику всего два гейма — 6:1, 6:1. Теннисисты провели на корте 58 минут.
Следующий соперник россиянина определится в паре Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) — Янник Синнер (Италия).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 415 410 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 6:1, 6:1