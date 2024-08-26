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Сегодня, 05:10

Хачанов поднялся на 22-е место в рейтинге ATP

Сергей Разин
корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Reuters
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ATP опубликовала обновленный рейтинг теннисистов.

В первой пятерке изменений не произошло: первое место занимает итальянец Янник Синнер, на втором серб Новак Джокович, замыкает тройку испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев на четвертой строчке, россиянин Даниил Медведев — на пятой.

Андрей Рублев остался на шестом месте, Карен Хачанов поднялся на одну позицию и расположился на 22-м месте, Роман Сафиуллин с 59-й строчки поднялся на 57-ю, Павел Котов занимает 60-е место.

Рейтинг АТР (26 августа)

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9360 баллов;

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7460;

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7360;

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7035;

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6275;

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4805;

7 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4055;

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3855;

9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3655;

10 (10). Алекс де Минаур (Австралия) — 3435...

22 (23). Карен Хачанов (Россия) — 1930...

57 (59). Роман Сафиуллин (Россия) — 910...

60 (63). Павел Котов (Россия) — 864...

99 (99). Аслан Карацев (Россия) — 582.

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