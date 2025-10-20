Видео
20 октября, 08:35

Хачанов покинул топ-10 рейтинга ATP, Медведев поднялся на четыре позиции

Сергей Ярошенко
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Карен Хачанов вылетел из топ-10 рейтинга ATP, обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Ранее 29-летний спортсмен уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу во втором круге турнира в Алма-Ате со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6. По итогам турнира Хачанов с 2 950 очками опустился на 13-ю позицию в мировом рейтинге. Победитель турнира в Алма-Ате Даниил Медведев поднялся с 18-й на на 14-ю строчку (2 810 очков), Андрей Рублев опустился с 14-й на 15-ю позицию (2 560).

Рейтинг ATP от 20 октября:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 11 340;

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 10 000;

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5 930;

4 (4). Тейлор Фритц (США) — 4 645;

5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4 580;

6 (6). Бен Шелтон (США) — 4 100;

7 (7). Алекс де Минаур (Австралия) — 3 935;

8 (8). Лоренцо Музетти (Италия) — 3 685;

9 (9). Джек Дрейпер (Великобритания) — 3 590;

10 (11). Хольгер Руне (Дания) — 3 180;

13 (10). Карен Хачанов (Россия) — 2 950;

14 (18). Даниил Медведев (Россия) — 2 810;

15 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2 560.

  • vladmad_75

    Мдя, дожили, ни 1 игрока в топ-10. Ах да, Даня же плохой, а Рубль с Хачановым прям замечательные )))

    20.10.2025

  • _Mike N_

    Даня - чемпион !:laughing::laughing::laughing:

    20.10.2025

  • Stranger in the Night

    13, 14, 15... Кучно пошли)

    20.10.2025

    Теннис
    Андрей Рублев
    Даниил Медведев
    Карен Хачанов
