Хачанов проиграл Джоковичу и не смог выйти в четвертьфинал турнира в Париже

Сегодня, 21:11
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл сербу Новаку Джоковичу в третьем круге «Мастерса» в Париже.
Матч продолжался 1 час 27 минут и завершился со счетом 4:6, 1:6.
19-я ракетка мира Хачанов 2 раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из одного. На счету 7-й ракетки мира Джоковича — 2 эйса, 3 двойные и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
В четвертьфинале турнира сербский теннисист сыграет с Лоренцо Музетти из Италии.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 415 410 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 6) — Карен Хачанов (Россия) — 6:4, 6:1