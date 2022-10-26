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Сегодня, 17:04

Хачанов проиграл Эвансу во втором круге турнира в Вене

Алина Савинова
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Российский теннисист Карен Хачанов в двух сетах проиграл представителю Великобритании Дэниэлу Эвансу во втором круге турнира в Вене (Австрия). Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут.

Следующим соперником Эванса будет победитель матча Маркос Гирон (США) — Кэмерон Норри (Великобритания, 7).

Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 349 180 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Дэниэл Эванс (Великобритания) — Карен Хачанов (Россия) — 6:2, 6:2

Карен Хачанов
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