Хачанов проиграл Эвансу во втором круге турнира в Вене

Сегодня, 17:04
Российский теннисист Карен Хачанов в двух сетах проиграл представителю Великобритании Дэниэлу Эвансу во втором круге турнира в Вене (Австрия). Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2.
Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут.
Следующим соперником Эванса будет победитель матча Маркос Гирон (США) — Кэмерон Норри (Великобритания, 7).
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 349 180 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Дэниэл Эванс (Великобритания) — Карен Хачанов (Россия) — 6:2, 6:2