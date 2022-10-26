Хачанов проиграл Эвансу во втором круге турнира в Вене

Российский теннисист Карен Хачанов в двух сетах проиграл представителю Великобритании Дэниэлу Эвансу во втором круге турнира в Вене (Австрия). Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут.

Следующим соперником Эванса будет победитель матча Маркос Гирон (США) — Кэмерон Норри (Великобритания, 7).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 349 180 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дэниэл Эванс (Великобритания) — Карен Хачанов (Россия) — 6:2, 6:2