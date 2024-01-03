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Сегодня, 17:24

Хачанов проиграл финну Руусувуори во втором круге турнира в Гонконге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский теннисист Карен Хачанов уступил финну Эмилю Руусувуори в матче второго круга турнира в Гонконге — 6:7 (2:7), 6:2, 2:6.

Игра продолжалась 2 часа 27 минут.

В следующем круге Руусувуори сыграет с победителем пары Лоренцо Музетти (Италия, 6) — Павел Котов (Россия).

Гонконг (Китай)

Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Карен Хачанов (Россия, 2) — 7:6 (7:2), 2:6, 6:2

Теннис
Карен Хачанов
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