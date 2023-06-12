Хачанов: «Назад в топ-10 мира. Спасибо всем за поддержку и веру в эти годы!»

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал свое возвращение в топ-10 рейтинга ATP и поблагодарил болельщиков за поддержку после своего выступления на «Ролан Гаррос». В четвертьфинале турнира он проиграл Новаку Джоковичу.

«Назад в топ-10 мира. Спасибо всем за поддержку и веру в эти годы! Многое значит для меня! Продолжаем работать», — написал в соцсетях теннисист.

Возглавляет рейтинг Джокович, Даниил Медведев идет третьим, Андрей Рублев занимает 7-е место. В последний раз Хачанов был в топ-10 в октябре 2019 года.