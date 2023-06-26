Хачанов рассказал, с кем из гроссмейстеров он хотел бы сыграть шахматную партию

Вице-чемпион Олимпиады-2022, 11-я ракетка мира Карен Хачанов, который является большим любителем шахмат, ответил на вопрос с кем бы из гроссмейстеров он бы хотел провести партию.

«Однозначно с Гарри Каспаровым (признан в России иноагентом. — Прим. «СЭ»). Но там бы было без шансов, — отметил «СЭ» Хачанов. — Получил бы мат в десять ходов, хотя, может, я себя и переоцениваю (смеется)».

Ранее 27-летний россиянин из-за частичного перелома кости крестца снялся с Уимблдона-2023.

Полностью интервью Карена Хачанова читайте на сайте «СЭ».