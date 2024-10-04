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Сегодня, 09:20

Рублев и Хачанов вышли во второй круг парного турнира в Шанхае

Алина Савинова
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Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов с победы стартовали в парном турнире серии «мастерс» в Шанхае.

В матче первого круга россияне обыграли британца Нила Скупски и Майкла Винуса из Новой Зеландии — 7:5, 7:5. Встреча длилась 1 час 26 минут.

В следующем раунде турнира Рублев и Хачанов встретятся с победителями матча Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени (Аргентина) — Юго Нис/Ян Зелински (Монако/Польша).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Нил Скупски/Майкл Винус (Великобритания/Новая Зеландия, 7) — 7:5, 7:5

Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов

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