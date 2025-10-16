Хачанов проиграл Штруффу и не смог выйти в четвертьфинал турнира в Алматы

Россиянин Карен Хачанов уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу во втором круге турнира в Алматы — 6:4, 6:7 (5:7), 3:6. Матч длился 2 часа 20 минут. 10-я ракетка мира Хачанов сделал за игру 13 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. У 98-й ракетки Штруффа — 12 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 из 9 реализованных брейк-пойнтов. Хачанов становился чемпионом турнира в Алматы в 2024-м. Штруфф вышел в 1/4 финала и встретится с французом Корентеном Муте. Алма-Ата (Казахстан) Турнир ATP Almaty Open Призовой фонд 1 055 255 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Карен Хачанов (Россия, 1) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:3

fell62 зато денег поднял....и они меня будут учить делать бизнес... 17.10.2025

TokTram_ Когда же уже немецкий пенсионер наиграется-то ) 16.10.2025

Ganimed Я уже говорил, здесь только борьба и мма,пустой полностью, кроме бабла:sunglasses:Но будет депутатом, министром спорта балкарии или адыгеи, не пропадет:wink: 16.10.2025

рustot котяра поуважительнее! это тебе не Фесенко или Серёха, тех можно 16.10.2025

рustot Увы форма у Карен Джан сейчас не айс 16.10.2025

hant64 Были, но Карен их слил в унитаз. 16.10.2025

hant64 А какое дело Хачанову до Итогового? Ему до Музетти 695 очков, который ещё к тому же играет в Брюсселе и ещё не вылетел. Да и прокладка Дрейпер в 640 очках. Где Карен наберёт столько очков? Он 100%-но мимо Итогового. 16.10.2025

Faierman 32 А что общего у Хачанова и Итогового турнира? 16.10.2025

Кот-матрос Зачем русских унижаешь? Об деде подумай, дубина! 16.10.2025

Черемисин57 Ты чего мелешь старый? Где я зигую? У меня дед погиб под Сталинградом! Слова подбирай!! 16.10.2025

Кот-матрос Он по нисходящей сегодня. 16.10.2025

fonkom Концовку провалил. А ведь недавно были даже шанся на Итоговый. 16.10.2025

Кот-матрос Из ума выжил? Наверно и зиганул на радостях. 16.10.2025

инок Карен - так неудачно играть в теннис, а ведь скоро итоговый турнир. 16.10.2025

Черемисин57 10 ая ракетка мира проигрывает 98 ой ракетке мира, жесть! Браво, немец Штруфф!! Первый московский мажор на выход!!! Завтра второго приземлит венгр Марожан! 16.10.2025