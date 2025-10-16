Хачанов проиграл Штруффу и не смог выйти в четвертьфинал турнира в Алматы

16 октября, 19:32
Россиянин Карен Хачанов уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу во втором круге турнира в Алматы — 6:4, 6:7 (5:7), 3:6. Матч длился 2 часа 20 минут.
10-я ракетка мира Хачанов сделал за игру 13 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. У 98-й ракетки Штруффа — 12 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 из 9 реализованных брейк-пойнтов.
Хачанов становился чемпионом турнира в Алматы в 2024-м. Штруфф вышел в 1/4 финала и встретится с французом Корентеном Муте.
Алма-Ата (Казахстан)
Турнир ATP Almaty Open
Призовой фонд 1 055 255 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Карен Хачанов (Россия, 1) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:3
fell62
зато денег поднял....и они меня будут учить делать бизнес...
17.10.2025
TokTram_
Когда же уже немецкий пенсионер наиграется-то )
16.10.2025
Ganimed
Я уже говорил, здесь только борьба и мма,пустой полностью, кроме бабла:sunglasses:Но будет депутатом, министром спорта балкарии или адыгеи, не пропадет:wink:
16.10.2025
рustot
котяра поуважительнее! это тебе не Фесенко или Серёха, тех можно
16.10.2025
рustot
Увы форма у Карен Джан сейчас не айс
16.10.2025
hant64
Были, но Карен их слил в унитаз.
16.10.2025
hant64
А какое дело Хачанову до Итогового? Ему до Музетти 695 очков, который ещё к тому же играет в Брюсселе и ещё не вылетел. Да и прокладка Дрейпер в 640 очках. Где Карен наберёт столько очков? Он 100%-но мимо Итогового.
16.10.2025
Faierman 32
А что общего у Хачанова и Итогового турнира?
16.10.2025
Кот-матрос
Зачем русских унижаешь? Об деде подумай, дубина!
16.10.2025
Черемисин57
Ты чего мелешь старый? Где я зигую? У меня дед погиб под Сталинградом! Слова подбирай!!
16.10.2025
Кот-матрос
Он по нисходящей сегодня.
16.10.2025
fonkom
Концовку провалил. А ведь недавно были даже шанся на Итоговый.
16.10.2025
Кот-матрос
Из ума выжил? Наверно и зиганул на радостях.
16.10.2025
инок
Карен - так неудачно играть в теннис, а ведь скоро итоговый турнир.
16.10.2025
Черемисин57
10 ая ракетка мира проигрывает 98 ой ракетке мира, жесть! Браво, немец Штруфф!! Первый московский мажор на выход!!! Завтра второго приземлит венгр Марожан!
16.10.2025
Кот-матрос
Отличный сезон проводил, и вот опять.
16.10.2025