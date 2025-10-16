Видео
16 октября, 19:32

Хачанов проиграл Штруффу и не смог выйти в четвертьфинал турнира в Алматы

Руслан Минаев
Карен Хачанов.
Фото Reuters

Россиянин Карен Хачанов уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу во втором круге турнира в Алматы — 6:4, 6:7 (5:7), 3:6. Матч длился 2 часа 20 минут.

10-я ракетка мира Хачанов сделал за игру 13 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. У 98-й ракетки Штруффа — 12 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

Хачанов становился чемпионом турнира в Алматы в 2024-м. Штруфф вышел в 1/4 финала и встретится с французом Корентеном Муте.

Алма-Ата (Казахстан)

Турнир ATP Almaty Open

Призовой фонд 1 055 255 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Карен Хачанов (Россия, 1) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:3

16

  • fell62

    зато денег поднял....и они меня будут учить делать бизнес...

    17.10.2025

  • TokTram_

    Когда же уже немецкий пенсионер наиграется-то )

    16.10.2025

  • Ganimed

    Я уже говорил, здесь только борьба и мма,пустой полностью, кроме бабла:sunglasses:Но будет депутатом, министром спорта балкарии или адыгеи, не пропадет:wink:

    16.10.2025

  • рustot

    котяра поуважительнее! это тебе не Фесенко или Серёха, тех можно

    16.10.2025

  • рustot

    Увы форма у Карен Джан сейчас не айс

    16.10.2025

  • hant64

    Были, но Карен их слил в унитаз.

    16.10.2025

  • hant64

    А какое дело Хачанову до Итогового? Ему до Музетти 695 очков, который ещё к тому же играет в Брюсселе и ещё не вылетел. Да и прокладка Дрейпер в 640 очках. Где Карен наберёт столько очков? Он 100%-но мимо Итогового.

    16.10.2025

  • Faierman 32

    А что общего у Хачанова и Итогового турнира?

    16.10.2025

  • Кот-матрос

    Зачем русских унижаешь? Об деде подумай, дубина!

    16.10.2025

  • Черемисин57

    Ты чего мелешь старый? Где я зигую? У меня дед погиб под Сталинградом! Слова подбирай!!

    16.10.2025

  • Кот-матрос

    Он по нисходящей сегодня.

    16.10.2025

  • fonkom

    Концовку провалил. А ведь недавно были даже шанся на Итоговый.

    16.10.2025

  • Кот-матрос

    Из ума выжил? Наверно и зиганул на радостях.

    16.10.2025

  • инок

    Карен - так неудачно играть в теннис, а ведь скоро итоговый турнир.

    16.10.2025

  • Черемисин57

    10 ая ракетка мира проигрывает 98 ой ракетке мира, жесть! Браво, немец Штруфф!! Первый московский мажор на выход!!! Завтра второго приземлит венгр Марожан!

    16.10.2025

  • Кот-матрос

    Отличный сезон проводил, и вот опять.

    16.10.2025

    Теннис
    Карен Хачанов
