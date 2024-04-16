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Сегодня, 15:17

Хачанов снялся с турнира в Барселоне

Алина Савинова
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Российский теннисист Карен Хачанов решил сняться с турнира в Барселоне (Испания), который стартовал 15 апреля.

27-летний россиянин получил седьмой номер «посева» и во втором круге должен был сыграть против испанца Роберто Баутиста-Агута, одолевшего в первом раунде другого представителя России — Романа Сафиуллина. Вместо Хачанова в турнире выступит Андреа Вавассори из Италии.

Ранее Хачанов принял участие в «мастерсе» в Монте-Карло, где дошел до четвертьфинала. На этой стадии он потерпел поражение от грека Стефаноса Циципаса.

Хачанов занимает 17-е место в мировом рейтинге. Всего за карьеру он выиграл 7 турниров ATP, а также завоевал серебро на Олимпиаде в Токио.

Теннис
Карен Хачанов
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