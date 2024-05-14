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Сегодня, 14:42

Хачанов проиграл чилийцу Табило в четвертом круге «мастерса» в Риме

Карен Хачанов.
Фото Reuters
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18-ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов уступил чилийцу Алехандро Табило в четвертом круге турнира ATP 1000 в Риме со счетом 6:7 (5:7), 6:7 (10:12).

Встреча продолжилась 2 часа 34 минуты. Табило подал 8 раз навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 8 заработанных. В активе Хачанова 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейка из 2.

В четвертьфинале Табило проведет матч с победителем противостояния Чжичжэнь Чжан (Китай) — Тьяго Монтейро (Бразилия).

Теннис
Карен Хачанов
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