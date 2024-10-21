Хачанов поднялся на две позиции в рейтинге ATP после победы в Алма-Ате

ATP опубликовала обновленный рейтинг теннисистов в одиночном разряде. Первой ракеткой мира остался итальянец Янник Синнер. Следом за ним располагается четырехкратный победитель турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас. Тройку замыкает немец Александр Зверев. Россияне Даниил Медведев (5) и Андрей Рублев (7) сохранили позиции в первой десятке. Карен Хачанов поднялся с 26-го на 24-е место после победы в турнире в Алма-Ате. Заколдованный трос. Хачанов взял второй титул ATP в 2024 году, победив Диалло в Алма-Ате Рейтинг АТР от 21 октября: 1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 920 очков; 2. (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7120; 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6795; 4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 6210; 5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5530; 6 (6). Тейлор Фриц (США) — 4380; 7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4150... 24 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1985... 60 (58). Роман Сафиуллин (Россия) — 888... 75 (59). Павел Котов (Россия) — 745.