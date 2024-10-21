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Сегодня, 08:42

Хачанов поднялся на две позиции в рейтинге ATP после победы в Алма-Ате

Карен Хачанов с трофеем после победы в Алма-Ате.
Фото AFP
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ATP опубликовала обновленный рейтинг теннисистов в одиночном разряде.

Первой ракеткой мира остался итальянец Янник Синнер. Следом за ним располагается четырехкратный победитель турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас. Тройку замыкает немец Александр Зверев.

Россияне Даниил Медведев (5) и Андрей Рублев (7) сохранили позиции в первой десятке. Карен Хачанов поднялся с 26-го на 24-е место после победы в турнире в Алма-Ате.

Карен Хачанов. Заколдованный трос. Хачанов взял второй титул ATP в 2024 году, победив Диалло в Алма-Ате

Рейтинг АТР от 21 октября:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 920 очков;

2. (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7120;

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6795;

4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 6210;

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5530;

6 (6). Тейлор Фриц (США) — 4380;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4150...

24 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1985...

60 (58). Роман Сафиуллин (Россия) — 888...

75 (59). Павел Котов (Россия) — 745.

Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
Янник Синнер

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