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31 июля, 22:48

Хачанов уступил 175-й ракетке мира во втором круге турнира в Вашингтоне

Сергей Разин
корреспондент
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Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге турнира в Вашингтоне уступил корейцу Хон Сон Чану со счетом 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. На счету 28-летнего россиянина 8 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В 1/8 финала 175-я ракетка мира встретится с американцем Алексом Микельсеном.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 2 100 230 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хон Сон Чан (Корея, Q) — Карен Хачанов (Россия, 3) — 6:2, 6:4

Карен Хачанов
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