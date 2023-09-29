Хачанов уступил Музетти в первом круге турнира в Пекине

Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от итальянца Лоренцо Музетти в первом круге турнира в Пекине — 3:6, 6:1, 2:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 56 минут.

Хачанов 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Музетти 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

26 сентября 27-летний россиянин стал победителем турнира в китайском Чжухае. В финале он обыграл японца Йосихито Нисиоку (7:6 (7:2), 6:1).

Музетти во втором круге турнира в Пекине встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания, 1) — Янник Ханфманн (Германия, Q).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 633 875 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Лоренцо Музетти (Италия) — Карен Хачанов (Россия) — 6:3, 1:6, 6:2