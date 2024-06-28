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Сегодня, 19:27

Хачанов уступил Музетти в выставочном турнире в Херлингеме

Алина Савинова
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Российский теннисист Карен Хачанов в двух сетах проиграл итальянцу Лоренцо Музетти в выставочном турнире в Херлингеме (Лондон).

Встреча на траве завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу представителя Италии.

В среду Хачанов не справился с Хольгером Руне в матче выставочного турнира (2:6, 4:6). Соревнования проходят с 25 по 29 июня.

28-го числа в Великобритании состоялась жеребьевка основной сетки Уимблдона-2024, по итогам которой Хачанов в первом круге сыграет против своего соотечественника Аслана Карацева.

Теннис
Карен Хачанов
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