Хачанов уступил Вукичу во втором круге турнира в Хертогенбосе

Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге турнира в Хертогенбосе уступил австралийцу Александру Вукичу со счетом 4:6, 7:5, 6:7 (4:7).

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. На счету 28-летнего россиянина 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Матч был доигран через день после остановки 12 июня. Теннисисты успели провести два полных сета.

В четвертьфинале Вукич встретится с Таллоном Грикспуром из Нидерландов.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 690 135 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Вукич (Австралия) — Карен Хачанов (Россия, 4) — 6:4, 5:7, 7:6 (7:4)