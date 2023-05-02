Хачанов в двух сетах победил Рублева и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл соотечественника Андрея Рублева в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде. Матч завершился со счетом 7:6 (10:8), 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 42 минуты. 12-я ракетка миар Хачанов 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету 6-й ракетки мира Рублева 7 эйсов, 3 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из 1. В четвертьфинале турнира 26-летний россиянин сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Александр Зверев (Германия). Мадрид (Испания) Турнир ATP Mutua Madrid Open Призовой фонд 7 705 780 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Четвертый круг Карен Хачанов (Россия, 10) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 7:6 (10:8), 6:4