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Сегодня, 16:40

Хачанов в двух сетах проиграл Джоковичу в четвертьфинале турнира в Астане

Анна Горшкова
Корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале турнира ATP 500 в Астане.

Матч продолжался 1 час 28 минут и завершился со счетом 4:6, 3:6.

18-я ракетка мира Хачанов 2 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету 7-й ракетки мира Джоковича — 3 эйса, одна двойная и 3 реализованных брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале турнира сербский теннисист сыграет с победителем матча Роберто Баутиста Агут (Испания) — Даниил Медведев (Россия).

Астана (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 1 900 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 4, WC) — Карен Хачанов (Россия) — 6:4, 6:3

Теннис
Карен Хачанов
Новак Джокович
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