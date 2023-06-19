Хачанов выбыл из топ-10 рейтинга ATP

Официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовал обновленный рейтинг игроков.

Российский теннисист Карен Хачанов выбыл из топ-10 и опустился на 11-е место в рейтинге. Даниил Медведев остался на третьей позиции, Андрей Рублев сохранил седьмую строчку.

Возглавляет рейтинг сербский теннисист Новак Джокович, второе место занимает испанец Карлос Алькарас.

В предыдущей версии рейтинга впервые в истории в топ-10 были три россиянина.

Рейтинг АТР от 19 июня:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7595 очков

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7175

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 5845

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4960

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4875

6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4375

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4000

8 (8). Тейлор Фриц (США) — 3515

9 (9). Янник Синнер (Италия) — 3300

10 (12). Фрэнсис Тиафо (США) — 3085

11 (10). Карен Хачанов (Россия) — 3035...

45 (48). Аслан Карацев (Россия) — 898...

93 (92). Александр Шевченко (Россия) — 647...

99 (99). Роман Сафиуллин (Россия) — 611