Хачанов выбыл из топ-10 рейтинга ATP

Сегодня, 08:06
Официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовал обновленный рейтинг игроков.
Российский теннисист Карен Хачанов выбыл из топ-10 и опустился на 11-е место в рейтинге. Даниил Медведев остался на третьей позиции, Андрей Рублев сохранил седьмую строчку.
Возглавляет рейтинг сербский теннисист Новак Джокович, второе место занимает испанец Карлос Алькарас.
В предыдущей версии рейтинга впервые в истории в топ-10 были три россиянина.
Рейтинг АТР от 19 июня:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7595 очков
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7175
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 5845
4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4960
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4875
6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4375
7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4000
8 (8). Тейлор Фриц (США) — 3515
9 (9). Янник Синнер (Италия) — 3300
10 (12). Фрэнсис Тиафо (США) — 3085
11 (10). Карен Хачанов (Россия) — 3035...
45 (48). Аслан Карацев (Россия) — 898...
93 (92). Александр Шевченко (Россия) — 647...
99 (99). Роман Сафиуллин (Россия) — 611