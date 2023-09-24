Хачанов одержал волевую победу над Макдональдом и вышел в полуфинал турнира в Чжухае

Сегодня, 10:48
Россиянин Карен Хачанов победил американца Маккензи Макдональда в четвертьфинале турнира в Чжухае (Китай) — 4:6, 6:4, 6:4. Матч длился 2 часа 37 минут.
Хачанов за игру сделал 4 эйса, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. У Макдональда — 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 из 6 реализованных брейк-пойнтах.
За выход в финал Хачанов встретится с победителем матча Себастьян Корда (США) — Томас-Мартин Этчеверри (Аргентина).
Чжухай (Китай)
Турнир ATP Zhuhai Championships
Призовой фонд 981 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Карен Хачанов (Россия, 1) — Маккензи Макдональд (США, 6) — 4:6, 6:4, 6:4