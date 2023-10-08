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Сегодня, 11:18

Хачанов вышел в третий круг «мастерса» в Шанхае и сыграет с Димитровым

Руслан Минаев
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press
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Россиянин Карен Хачанов победил казахстанца Бейбита Жукаева во втором круге турнира серии «мастерс» в Шанхае — 7:6 (7:1), 4:6, 6:2. Матч длился 2 часа 3 минуты.

Хачанов за игру сделал 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку. и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. У Жукаева — 20 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В третьем круге Хачанов встретится с болгарином Григором Димитровым.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 13) — Бейбит Жукаев (Казахстан, Q) — 7:6 (7:1), 4:6, 6:2

Григор Димитров (Болгария, 18) — Александр Вукич (Австралия) — 6:4, 6:3

Теннис
Карен Хачанов
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