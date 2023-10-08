Хачанов вышел в третий круг «мастерса» в Шанхае и сыграет с Димитровым

Сегодня, 11:18
Россиянин Карен Хачанов победил казахстанца Бейбита Жукаева во втором круге турнира серии «мастерс» в Шанхае — 7:6 (7:1), 4:6, 6:2. Матч длился 2 часа 3 минуты.
Хачанов за игру сделал 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку. и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. У Жукаева — 20 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.
В третьем круге Хачанов встретится с болгарином Григором Димитровым.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 13) — Бейбит Жукаев (Казахстан, Q) — 7:6 (7:1), 4:6, 6:2
Григор Димитров (Болгария, 18) — Александр Вукич (Австралия) — 6:4, 6:3