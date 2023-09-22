Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:19

Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Чжухае

Игнат Заздравин
Корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл австралийца Алекса Болта во втором круге турнира в Чжухае (Китай) — 6:4, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 50 минут.

Хачанов сделал 8 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5 попыток. На счету Болта — 6 подач навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 10 .

Следующим соперником россиянина станет Маккензи Макдональд (США, 6).

Чжухай (Китай)

Турнир ATP Zhuhai Championships

Призовой фонд 981 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 1) — Алекс Болт (Австралия, Q) — 6:4, 6:4

Теннис
Карен Хачанов
Обсудить
Читайте также
Стала известна сумма расходов на проведение первого этапа «Гран-при России»
Нейтральным спортсменам из России не выплатят призовые за медали на ОИ-2024
Журналисты подняли крик на пресс-конференции Байдена с Зеленским
Ракетный удар по Севастополю. Главное
Французский политик указал на манипуляции главы ЕК вокруг трагедии в Хиросиме
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сафиуллин вышел в четвертьфинал турнира в Чэнду