Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Чжухае

Сегодня, 17:19
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл австралийца Алекса Болта во втором круге турнира в Чжухае (Китай) — 6:4, 6:4.
Игра продолжалась 1 час 50 минут.
Хачанов сделал 8 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5 попыток. На счету Болта — 6 подач навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 10 .
Следующим соперником россиянина станет Маккензи Макдональд (США, 6).
Чжухай (Китай)
Турнир ATP Zhuhai Championships
Призовой фонд 981 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 1) — Алекс Болт (Австралия, Q) — 6:4, 6:4