Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Чжухае

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл австралийца Алекса Болта во втором круге турнира в Чжухае (Китай) — 6:4, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 50 минут.

Хачанов сделал 8 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5 попыток. На счету Болта — 6 подач навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 10 .

Следующим соперником россиянина станет Маккензи Макдональд (США, 6).

Чжухай (Китай)

Турнир ATP Zhuhai Championships

Призовой фонд 981 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 1) — Алекс Болт (Австралия, Q) — 6:4, 6:4