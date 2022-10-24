Хачанов вышел во второй круг турнира в Вене

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл американца Джеффри Джона Вольфа в первом круге турнира в Вене (Австрия). Матч завершился со счетом 7:6, 7:5. Теннисисты провели на корте 1 час 46 минут. Следующим соперником Хачанова станет победитель матча Оскар Отте (Германия, LL) — Дэниэл Эванс (Великобритания). Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 349 180 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия) — Джеффри Джон Вольф (США, Q) — 7:6, 7:5