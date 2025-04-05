Хачанов взял в команду нового тренера по физподготовке

Российский теннисист Карен Хачанов сообщил о присоединении к его команде нового тренера по физподготовке Луиса Лопеса.

В своих соцсетях 26-я ракетка мира опубликовал фото, на котором присутствует Лопес, и написал: «Добро пожаловать в команду».

Хачанов примет участие в «мастерсе» в Монте-Карло, который пройдет с 6 по 13 апреля. В первом круге он сыграет против соотечественника Даниила Медведева.

28-летний Хачанов является победителем семи турниров на уровне АТР в одиночном разряде, а также серебряным призером Олимпиады 2020 года.