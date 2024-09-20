Хачанов уступил 124-й ракетке мира во втором круге турнира в Ханчжоу

Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге турнира в Ханчжоу уступил китайцу Бу Юньчаокэтэ со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. На счету 28-летнего россиянина 18 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале 124-я ракетка мира встретится с Михаилом Кукушкиным из Казахстана

Ханчжоу (Китай)

Турнир ATP Hangzhou Open

Призовой фонд 1 000 630 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC) — Карен Хачанов (Россия, 2) — 7:6 (9:7), 4:6, 6:3