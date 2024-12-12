Хачанов заявил, что мужская сборная России по теннису остается одной из сильнейших в мире

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что мужская сборная России остается одной из самых сильных в мире и после возвращения в Кубок Дэвиса сможет рассчитывать на многое.

«Когда мы вернемся, думаю, что рассчитывать можно будет на многое. Видим, что сборная Италии очень сильная, также сборная Испании. Но наша сборная также одна из самых сильных на данный момент. Главное, чтобы нас допустили», — приводит слова Хачанова ТАСС.

В начале марта 2022 года Международная федерация тенниса приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах, а 14 марта подтвердила исключение российской и белорусской сборных из состава участников командных соревнований — Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг. Российская команда является трехкратным победителем Кубка Дэвиса (2002, 2006, 2021).