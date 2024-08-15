Хачанов в двух сетах проиграл Звереву во втором круге «мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист Карен Хачанов уступил немцу Александру Звереву во втором круге «мастерса» в Цинциннати.

Матч завершился со счетом 3:6, 2:6. Спортсмены провели на корте 1 час 16 минут. Счет в личных встречах стал 5-2 в пользу немецкого теннисиста.

22-я ракетка мира Хачанов 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету 4-й ракетки мира Зверева 7 эйсов, 2 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В третьем круге Зверев сыграет с победителем матча Макс Перселл (Австралия, WC) — Пабло Карреньо Буста (Испания).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 3) — Карен Хачанов (Россия) — 6:3, 6:2