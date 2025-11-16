Хелиеваара и Паттен стали чемпионами Итогового турнира АТР в парном разряде

Финский теннисист Харри Хелиеваара и британец Генри Паттен стали чемпионами Итогового турнира ATP-2025 в парном разряде.

В финале они обыграли британцев Джо Солсбери и Нила Скупски — 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 20 минут. Хелиеваара и Паттен пять раз подали навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из восьми. Солсбери и Скупски сделали два эйса, допустили три двойные ошибки и не заработали ни одного брейк-пойнта.

Хелиеваара и Паттен завоевали четвертый титул в 2025 году. Они занимают четвертое место в мировом рейтинге. Финн выиграл 12 турниров в карьере, а Паттен — восемь.