Харри обыграл Зверева в полуфинале турнира в Женеве

Чилийский теннисист Николас Харри одержал победу над немцем Александром Зверевым в полуфинале турнира в Женеве (Швейцария) — 7:6 (7:3), 6:3.

Игра продолжалась 1 час 48 минут.

Харри сделал 7 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету Зверева 6 подач навылет, 5 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В финале турнира Харри сыграет с Григором Димитровым из Болгарии.

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Gonet Geneva Open

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Николас Харри (Чили) — Александр Зверев (Германия, 3, WC) — 7:6 (7:3), 6:3