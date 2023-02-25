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Сегодня, 05:13

Харри сыграет с Алькарасом в полуфинале турнира в Рио-де-Жанейро

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чилийский теннисист Николас Харри пробился в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро. В двух сетах он выиграл у аргентинца Себастьяна Баэса.

Соперником Харри по 1/2 финала будет испанец Карлос Алькарас, который ранее переиграл серба Душана Лайовича.

Во втором полуфинале сыграют испанец Бернабе Сапата Миральес и британец Кэмерон Норри.

Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Турнир ATP Rio Open presented by Claro

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Николас Харри (Чили) — Себастьян Баэс (Аргентина) - 6:3, 7:6 (7:3)

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